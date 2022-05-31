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На Киевщине сторонники ПЦУ планируют захватить храм УПЦ

31.05.2022 / 17:40
На Киевщине сторонники ПЦУ планируют захватить храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Священник УПЦ просит всех неравнодушных верующих приехать к храму 2 июня в 06.00 часов утра, чтобы защитить его от рейдеров

На Киевщине в Фастове в праздник Вознесения Господнего сторонники ПЦУ планируют захватить Покровский храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал настоятель храма протоиерей Анатолий Кириакидис на своей странице в Фейсбуке.

Священник УПЦ просит всех неравнодушных верующих приехать к храму 2 июня в 06.00 часов утра, чтобы защитить его от рейдеров.

«Они называют себя украинцами и патриотами, а на самом деле действуют как провокаторы и враги Украины», – написал отец Анатолий.

Как сообщалось ранее, в Житомирской области церковная община Александро-Невского храма Украинской Православной Церкви защитила свой храм от попытки захвата. Прихожане заявили, что будут защищать свои права на свободу вероисповедания.

Источник: Inpress.ua
Киевская область, УПЦ, ПЦУ
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