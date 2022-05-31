На Житомирщине верующие УПЦ защитили храм от провокаторов

В Житомирской области церковная община Александро-Невского храма Украинской Православной Церкви защитила свой храм от попытки захвата.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии, прихожане Александро-Невского храма в Царевке заявили, что будут защищать свои права на свободу вероисповедания.

«Инициативная группа людей, не имеющих никакого отношения к местному храму и вообще православию, собрали подписи якобы от религиозной общины и зашли в храм, где молились верующие. По словам местных жителей, активистов собрали староста Елена Духневич и активист Николай Оверковский. Провокаторы пытались обзывать людей в храме, используя все возможные штампы и стереотипы, распространяемые в обществе против Украинской Православной Церкви», - поделились в епархии.

Прихожане храма мирно общались с оппонентами, объяснив рейдерам, что их посягательства противозаконны и религиозная община будет защищать свои права и храм, даже если они попытаются использовать силу.

Благочинный Коростышевского округа архимандрит Иаков (Шумов) добавил, что провокаторы могут изложить свои претензии в судебном порядке.

«Этот приход юридически принадлежит нашей церкви и мы будем его отстаивать. Любая попытка захватить храм не пройдет силой», – добавил отец Иаков.

Храм удалось отстоять, однако верующие переживают, что такие ситуации могут повториться как в Царевке, так и в других селах и городах.

«К сожалению, тенденция захвата храмов сегодня распространена по всей Украине, особенно в западных областях. Слава Богу, в Коростышевском благочинии ни один храм не был захвачен. Прихожане с неустанной молитвой и стойкой верой отстаивают право молиться в церкви своих отцов и дедов», — говорится в сообщении.