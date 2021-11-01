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В УПЦ издали Акафист пророку Илие в новой редакции

01.11.2021 / 18:20
В УПЦ издали Акафист пророку Илие в новой редакции
Источник: Центр информации УПЦ
Издание посвящено в память обо всех подвижниках благочестия, трудившихся в Ильинском ските на Афоне

Издательским отделом Львовской епархии УПЦ совместно с Благотворительным фондом «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» издан Акафист пророку Илие Фесвитянину в новой редакции.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua, богослужебная книга «Служба с акафистом святому славному пророку Илие» издана по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Данное издание включает службы: малая и великая вечерни, утреня с новым вариантом акафиста пророка Илии, вставленный после 6-й песни канона, и краткое житие.

«Этот акафист был написан по просьбе отцов Ильинского скита на Афоне гимнографом Харлампием Бусьясом в 2000 году. Книга издана в традиции издания богослужебных последований на церковнославянском языке, текст украшен декоративной рамкой и узорами. В ней также представлены изображения гравюр, предоставленных специально для издания афонским монастырем Симонапетра», — сообщает на сайте Львовской епархии.

Отмечается, что издание посвящено в память обо всех подвижниках благочестия, трудившихся в Ильинском ските на Афоне.

Источник: Inpress.ua
книга, УПЦ, Львовская епархия
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