В УПЦ рассказали о событиях перед поджогом храма на Львовщине

На Львовщине в селе Верхняя Яблонька сторонники ПЦУ и УГКЦ сорвали богослужение в храме Украинской Православной Церкви в честь Почаевской иконы Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua, священника, который проводил богослужение, после этого всю ночь допрашивала СБУ.

«По просьбе прихожан о проведении исповеди и причастия в храме в честь Почаевской иконы Божией Матери протоиерей Илья Урусский совершал Божественную Литургию. Во время богослужения, когда пели Символ веры, в храм вошли представители власти в сопровождении священникови прихожан общин УГКЦ и ПЦУ. В ультимативной форме настоятелю предложили прекратить богослужение и его грубо вытащили из храма на улицу. Храм приказали закрыть. После переговоров со священниками УГКЦ и ПЦУ настоятелю разрешили взять из храма антиминс и святыню», – говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что прихожанам, собравшимся на Литургии в храме, представители УГКЦ и ПЦУ начали угрожать: если в ближайшее воскресенье они не появятся на богослужении в храмах УГКЦ или ПЦУ, «к ним будут применены определенные меры, потому что известны все они и адреса их проживания».

В этот же день прихожане храма в честь Почаевской иконы Божией Матери подали жалобы на действия властей и представителей общин УГКЦ и ПЦУ в Турковское РО ГУМВД Украины во Львовской области, а также в СБУ. Однако их заявления не приняли, и в возбуждении дел верующим отказали.

В 22.00 в тот же день в дом к протоиерею Илье Урусскому в Дрогобыче пришли сотрудники СБУ и пригласили его на беседу.

«На голову священнику надели мешок и в автомобиле отвезли его во Львов, как это выяснилось позже. Мешок сняли в помещении и продержали всю ночь. Утром 11 апреля начали допрос. Спрашивали про все священническое служение отца Ильи от семинарских лет, хотели подключать его к детектору лжи. Выдвигали различные обвинения, самым вопиющим было то, что его обвинили в участии в поджоге храма в честь Почаевской иконы Божией Матери в селе Верхняя Яблонька, о чем отец узнал от них. На что отец Илия ответил: «Как я мог там быть, если я всю ночь провел у вас». Ему надели на голову мешок и отвезли на автостанцию», – сообщает пресс-служба епархии.

Протоиерей Илья Урусский является благочинным Турковского района и настоятелем храма УПЦ в честь архистратига Михаила в селе Шандровец.

11 апреля в епархиальное управление Львовской епархии поступило уведомление о том,что здание храма опечатали представители власти и правоохранительных органов.

Как сообщалось ранее, в ночь с 10 на 11 на Львовщине в селе Верхняя Яблонька сгорел храм Украинской Православной Церкви в честь Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. Причина возникновения возгорания устанавливается правоохранительными органами.