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На Львовщине храм УПЦ передал автомобиль для ВСУ

23.05.2022 / 15:10
На Львовщине храм УПЦ передал автомобиль для ВСУ
Источник: Центр информации УПЦ
После освящения и благословения автомобиль отправился на передовую

На Львовщине в Бориславе Свято-Покровский приход Украинской Православной Церкви передал легковой автомобиль на нужды ВСУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua, освящение автомобиля совершил протоиерей Дионсий Буренко в сослужении духовенства храма.

После освящения и благословения автомобиль отправился на передовую.

Священник выразил благодарность семье Кушниров за жертву и активную гражданскую и патриотическую позицию.

Как сообщалось ранее, в столице община Академического храма в честь Воскресения Христова Киевской духовной академии и семинарии УПЦ передала внедорожник военнослужащим ВСУ.

Источник: Inpress.ua
ВСУ, УПЦ, Львовская епархия
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