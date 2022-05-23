Митрополит Онуфрий назвал почившего главу РПЦЗ выдающимся иерархом

Почивший Первоиерарх РПЦЗ Митрополит Илларион отдал свою жизнь служению Церкви и людям.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на desyatynniy.com, об этом в соболезновании Священному Синоду РПЦЗ написал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

Епископ Макаровский Гедеон передал слова соболезнования и принял участие в чине погребения Митрополита Иллариона в Свято-Троицком мужском монастыре в Джорданвиле.

«С великой скорбью воспринял весть о кончине нашего дорогого и возлюбленного собрата Высокопреосвященнейшего митрополита Илариона. От полноты Украинской Православной Церкви и от себя лично выражаю сердечные соболезнования иерархам, духовенству, монашествующим и всем верным чадам Русской Зарубежной Церкви в связи с постигшей утратой. Владыка Иларион, которого я знал лично, был выдающимся иерархом. Он целиком и полностью отдавал себя на служение Церкви. Блаженнопочивший владыка совершал свое высокое архипастырское служение, сочетая мудрое и твёрдое руководство вверенной ему паствой с личной скромностью и смирением. За время своего духовного пути митрополит Иларион стяжал дары Святого Духа, став для верных примером «в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1Тим. 4:12), о чем свидетельствует всеобщая к нему любовь», - отметил Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий молится «о новопреставленном святителе Божием, чтобы Спаситель принял Своего верного служителя в обители небесные, где нет ни болезни, ни воздыхания, но вечная пасхальная радость и жизнь бесконечная».

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви 16 мая, на 75-м году жизни скончался в одной из больниц Нью-Йорка после продолжительной болезни.