На Киевщине, Полтавщине и Черниговщине священники УПЦ отпели украинских воинов

Священники Киевской, Черниговской, Полтавской епархий Украинской Православной Церкви совершили отпевание погибших украинских воинов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнование родным и близким.

На Киевщине в селе Озера Бучанского района благочинный Второго Бородянского благочиния протоиерей Павел Филиппович в сослужении духоенства совершил чин отпевания Михаила Лозы – военного, погибшего 15 мая вблизи города Попасная Луганской области.

Священники УПЦ совершили заупокойную литию возле дома усопшего и траурным шествием прошли по улицам села к местному Михайловскому храму.

Отец Павел рассказал о важности любви к ближнему и Родине в сегодняшнее непростое время, и выразил соболезнования жене, детям, родителям и родным усопшего воина.

По благословению митрополита Черниговского и Новгород-Северского Амвросия священники Корюковского благочиния совершили чин погребения воина Олега Теселько.

На Полтавщине настоятель Свято-Троицкого храма поселка Диканька протоиерей Евгений Полтавец возглавил отпевание Станислава Суского.

Военнослужащий погиб 15 мая во время выполнения боевого задания в районе активных боевых действий на Донбассе. Воину было 33 года, у него остались родители, старший брат и сын.