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На Киевщине, Полтавщине и Черниговщине священники УПЦ отпели украинских воинов

23.05.2022 / 12:30
На Киевщине, Полтавщине и Черниговщине священники УПЦ отпели украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
Священники выразили соболезнование родным и близким

Священники Киевской, Черниговской, Полтавской епархий Украинской Православной Церкви совершили отпевание погибших украинских воинов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнование родным и близким.

На Киевщине в селе Озера Бучанского района благочинный Второго Бородянского благочиния протоиерей Павел Филиппович в сослужении духоенства совершил чин отпевания Михаила Лозы – военного, погибшего 15 мая вблизи города Попасная Луганской области.

Священники УПЦ совершили заупокойную литию возле дома усопшего и траурным шествием прошли по улицам села к местному Михайловскому храму.

Отец Павел рассказал о важности любви к ближнему и Родине в сегодняшнее непростое время, и выразил соболезнования жене, детям, родителям и родным усопшего воина.

По благословению митрополита Черниговского и Новгород-Северского Амвросия священники Корюковского благочиния совершили чин погребения воина Олега Теселько.

На Полтавщине настоятель Свято-Троицкого храма поселка Диканька протоиерей Евгений Полтавец возглавил отпевание Станислава Суского.

Военнослужащий погиб 15 мая во время выполнения боевого задания в районе активных боевых действий на Донбассе. Воину было 33 года, у него остались родители, старший брат и сын.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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