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Митрополит Онуфрий объяснил, что значит поклоняться Богу «духом и истиной»

23.05.2022 / 12:10
Митрополит Онуфрий объяснил, что значит поклоняться Богу «духом и истиной»
Источник: Центр информации УПЦ
Сегодня много говорят о вере, но мало кто знает или понимает, что Бог есть Истина и Бога надо правильно знать, нужно ему правильно поклоняться

Покланяться в истине – это знать правильно Бога, а духом – значит не лишь телом кланяться Богу, а силами ума, своими чувствами поклоняться и смиряться перед Богом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Блаженнейший, напомнив беседу Иисуса Христа с самарянкой, отметил важность слов, которые Господь сказал женщине (Ин. 4:21).

«Бог есть Истина, и тот, кто поклоняется Богу духом и истиной, тот достойно кланяется Богу. Таких поклонников ищет Себе Бог, таких поклонников Бог благоволит», – сказал архипастырь.

Предстотель УПЦ отметил, что «сегодня много говорят о вере, но мало кто знает или понимает, что Бог есть Истина и Бога надо правильно знать, нужно ему правильно поклоняться».

Он пояснил, что покланяться в истине – это знать правильно Бога, а духом – значит не лишь телом кланяться Богу, а силами ума, своими чувствами поклоняться, смиряться перед Богом».

«Это есть правильное поклонение Богу, то поклонение, которое делает человека способным вместить в себе живую воду благодати Святого Духа, которая нужна человеку, чтобы и земную жизнь прожить прилично и получить спасение в вечной жизни», – отметил Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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