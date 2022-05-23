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На Львовщине захватили храм УПЦ

23.05.2022 / 11:50
На Львовщине захватили храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Прихожане Вознесенского храма УПЦ предложили захватчикам поочередное богослужение, но те отказались

На Львовщине в селе Сулимов представители «Правого сектора» не впустили более 100 верующих в храм Украинской Православной Церкви Вознесения Господня.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм-канал «Перший Козацький», на храме были установлены дополнительные замки.

Отмечается, что в это время в храме находилось около 50 сторонников ПЦУ, которые проводили свои обряды.

По информации местных жителей, еще 6 мая в селе начали собирать подписи для того, чтобы перевести храм УПЦ в ПЦУ. Тайно от верующих УПЦ храм был перерегистрирован в ПЦУ.

20 мая представители местных властей пригласили православных христиан на встречу, где сообщили о перерегистрации устава. На встрече присутствовали два клирика ПЦУ, полиция и представители ОТГ.

Они требовали от общины передать им ключи от храма.

Прихожане Вознесенского храма УПЦ предложили захватчикам поочередное богослужение, но те отказались.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, захват храма, львовская епархия
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