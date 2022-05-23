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Предстоятель УПЦ рассказал, о чем нужно молиться святому Николаю Чудотворцу

23.05.2022 / 11:30
Предстоятель УПЦ рассказал, о чем нужно молиться святому Николаю Чудотворцу
Источник: Центр информации УПЦ
Верующие просят угодника Божия о помощи в хранении чистоты Православной веры

Верующие просят святителя Николая Чудотворца помочь сохранить чистоту Православной веры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

«Просим святителя Николая, чтобы он помог творить добрые дела, хранить чистоту Православной веры, чтобы он помолился за нас перед Богом, чтобы Он простил наши грехи, послал мир на нашу землю, чтобы мы в мире, любви, согласии друг с другом проводили свой земной путь и сподобились вечного спасения на Небе во Христе Иисусе, Господе нашем», – сказал Блаженнейший.

Предстоятель УПЦ отметил, что верующие просят угодника Божия о помощи в хранении чистоты Православной веры.

«Святитель Николай известен как чудотворец, который делал очень много добрых дел во время земной жизни и еще больше он их совершает после своего ухода на небо, где в лике святых святитель Николай молится Богу за людей, которые к нему обращаются за помощью и своими молитвами помогает им. Но еще одна замечательная черта у святителя Николая, что он не только делал добрые дела, он ревновал за чистоту Православной веры», – рассказал Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий, Николай Чудотворец
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