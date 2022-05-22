Епископ УПЦ объяснил, как христианство повлияло на европейские ценности

Европейские демократические ценности берут свое начало из христианства и отображают их смысл.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Понятие о демократии и свободе, о мирном сосуществовании и отсутствии дискриминации по социальным, этническим или религиозным признакам – все это дало христианство. По словам апостола Павла, во Христе «нет уже иудея, ни эллина; нет раба, нет свободного; нет мужского пола, нет женского…» (Гал. 3, 28). Можно сказать, что именно эти слова ярче всего выражают отношение тех, кто считает себя настоящим европейцем друг к другу и всем остальным людям», - подчеркнул епископ Виктор.

Владыка объяснил, что быть европейцем – значит, не унижать свое достоинство и достоинство других людей, значит быть христианином.

«К сожалению, не все украинцы это понимают. Призывая «двигаться в Европу», некоторые наши чиновники не видят или не понимают, что Европа уже давно выросла из средневековых пеленок. Называя Украину европейским государством, они принимают антицерковные решения, отвергающие нас на десятки, а то и сотни лет назад. Сегодня нельзя быть демократом и цивилизованным человеком, запрещая другим людям посещать те храмы, которые им нравятся. Сегодня нельзя называть себя европейцем и дискриминировать миллионы украинцев только потому, что они принадлежат «неправильной» Церкви», - подчеркнул архиерей.

Он подчеркнул, что запрещая деятельность Украинской Православной Церкви, членами которой являются миллионы граждан Украины, представители власти препятствуют полноценному вступлению нашей страны в Европейский Союз.

«Нам всем нужно понять, что Европа – это прежде всего свобода, равенство в правах и верховенство закона, а не собственные предпочтения или субъективные убеждения», - подытожил епископ Виктор (Коцаба).