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Предстоятель УПЦ в день Николая Чудотворца возглавил праздник в Покровском монастыре Киева

22.05.2022 / 15:13
Предстоятель УПЦ в день Николая Чудотворца возглавил праздник в Покровском монастыре Киева
Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением молилась настоятельница монастыря игуменья Калисфения с сестрами обители

В столице верующие Украинской Православной Церкви почтили память перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Божественную литургию в Николаевском соборе Покровского женского монастыря Киева возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

Предстоятелю сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, епископ Виктор, епископ Марк, духовенство обители и гости в священном сане.

За богослужением молилась настоятельница монастыря игуменья Калисфения с сестрами обители.

После чтения святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к верующим со словом проповеди.

За Литургией помолились о мире на украинской земле; о избавлении от врага; чтобы Господь взглянул на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерявших дома; о благословении Божьем людям доброй воли, которые помогают нуждающимся. Предстоятель попросил у Бога милости украинскому народу, чтобы Господь вразумил власть, укрепил мужеством воинов, освободил пленных, исцелил больных и приютил тех, кто лишен дома.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил священническую и диаконскую хиротонии.

Богослужение завершилось крестным ходом вокруг собора и молитвой к святителю Николаю Чудотворцу.

Блаженнейший поздравил насельниц и прихожан обители с праздником и пожелал, чтобы молитвами святого Николая Господь благословил украинскую землю миром.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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