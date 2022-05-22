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Житомирский митрополит рассказал, что ожидать от собрания верующих УПЦ

22.05.2022 / 14:20
Житомирский митрополит рассказал, что ожидать от собрания верующих УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Все решения, которые принимает наш Блаженнейший служат на благо и УПЦ, и каждой ее общине, и каждому верующему христианину

Все решения, которые принимает Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий были и будут на благо Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим написал в своем Фейсбук, комментируя ожидания относительно собрания епископата, священников и мирян, о котором объявил Синод Украинской Православной Церкви.

«Такая встреча крайне необходима, ее ждут и священники, и верующие, и епископы. Мы видим, что Церковь сейчас находится под жестким давлением, и не только внешним. Настоящее мне напоминает события, которые происходили на нашей земле около 25 лет назад. Войны тогда не было, однако была волна патриотизма, на фоне которой происходили массовые захваты храмов, также бушевали страсти, также наших верующих унижали, оскорбляли, называли москалями и прочее», – отметил митрополит Никодим.

Владыка подчеркнул, что после периода потрясений Украинская Православная Церковь стала развиваться, верующие начали создавать новые общины, строить храмы. 

«Бог все устраивает ради нашего блага. Очевидное тому свидетельство – тот факт, что в наше время УПЦ возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий – настоящий пастырь и отец», – сказал митрополит Никодим.

Он обратил внимание, что служение Предстоятеля – особое послушание, которое требует администраторских и дипломатических талантов, умения находить общий язык с властью и обществом. 

«Наш Митрополит Онуфрий – это, прежде всего, молитвенник, человек, который полностью предан Богу и Церкви, архиерей, который пользуется высоким авторитетом во всем православном мире. Церковная жизнь последних лет четко показала, что все решения, которые принимает наш Блаженнейший служат на благо и УПЦ, и каждой ее общине, и каждому верующему христианину. Я верю, что так будет и в дальнейшем, поэтому мы уверенно идем за нашим духовным отцом - Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием», – подытожил митрополит Никодим.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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