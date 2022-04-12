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На Буковине верующие УПЦ передали гуманитарную помощь переселенцам

12.04.2022 / 14:23
На Буковине верующие УПЦ передали гуманитарную помощь переселенцам
Источник: Центр информации УПЦ
Гуманитарную помощь выделил Волонтерский центр УПЦ, который действует при Черновицкой епархии

На Буковине священники Украинской Православной Церкви передали помощь для переселенцев, проживающих в Заставновском районе Черновицкой области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук епархии, были переданы медицинские препараты, одежда и средства гигиены.

Священник УПЦ передал гуманитарный груз представителям местных властей для распределения среди беженцев.

Гуманитарную помощь выделил Волонтерский центр УПЦ, который действует при Черновицкой епархии.

Как сообщалось ранее, на Ровенщине верующие Украинской Православной Церкви при поддержке православных Гамбурга передали 2 грузовика продуктов для пострадавших от военных действий жителей Чернигова. Гуманитарную помощь доставили в Польшу, откуда ее забрали православные волонтеры из Ровно и привезли в координационный центр при храме Всех Волынских святых.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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