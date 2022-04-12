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Священники УПЦ отпели погибших защитников Украины

12.04.2022 / 14:55
Священники УПЦ отпели погибших защитников Украины
Источник: Центр информации УПЦ
Вечная память усопшим Героям!

Во Владимир-Волынской, Овручской, Нежинской и Винницкой епархиях священники Украинской Православной Церкви провели в последний путь погибших украинских воинов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 8 апреля священники Владимир-Волынской епархии отпели Защитника Украины воина Валентина Миколайчука.

Чин похорон возглавил протоиерей Анатолий Гурский.

Отец Анатолий выразил искренние соболезнования родным и близким покойного и призвал всех к молитве о новопреставленном воине.

Также во Владимир-Волынской епархии, в селе Козлиничи, провели в последнюю дорогу воина Игоря Овадюка, погибшего в боях с российскими оккупантами под Киевом.

«За свои 32 года жизни он послужил Богу, народу и родной Украине. До войны нес послушание пономаря Крестовоздвиженского храма села Козлиничи, а с первых дней российской военной агрессии стал на защиту Украины», - отметили в пресс-службе епархии.

В Овручской епархии 11 апреля священники провели в последний путь 46-летнего военнослужащего ВСУ Владимира Шеремета.

С усопшим простились родные, побратимы-военные, представители власти и жители окрестных сел.

На Черниговщине протоиерей Иоанн Олинчук в сослужении духовенства благочиния отпел воина Евгения Барабаша.

Евгений Барабаш родился в селе Кинашевка Борзнянского района. Проходил срочную военную службу в рядах Вооруженных сил Украины. Погиб 21-летний парень 7 апреля во время ракетных обстрелов Одессы.

Клирики Винницкой епархии совершили чин отпевания 41-летнего воина Олега Латышева.

Похоронили Защитника на его малой родине - селе Митки Барского района.

Вечная память усопшим Героям!

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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