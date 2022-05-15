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На Днепропетровщине, Ровенщине и Буковине священники УПЦ отпели украинских воинов

15.05.2022 / 16:15
На Днепропетровщине, Ровенщине и Буковине священники УПЦ отпели украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
Священники выразили соболезнование родным и близким

Священники Днепропетровской, Ровенской и Черновицкой епархий Украинской Православной Церкви провели в последний путь воинов ВСУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнование родным и близким.

В Днепре в храмовом комплексе в честь Иверской иконы Божией Матери состоялось отпевание погибшего воина Максима Семенова, президента Днепровской ассоциации велосипедистов и Днепровской ассоциации экстремальных видов спорта Украинцы.

Максим Семенов погиб в боях в Донецкой области. У Защитника остались жена и двое детей.

Чин отпевания совершил настоятель храма протоиерей Николай Несправа.

В Ровенской епархии УПЦ в последний путь провели воина Василия Харчука.

Соборный чин отпевания погибшего Героя был совершен в Свято-Ильинском храме села Гвиздов. Заупокойное богослужение возглавил настоятель храма протоиерей Тарасий Трофимчук.

Священники Черновицко-Буковинской епархии в селе Несвоя отпети погибшего Защитника Родины Корнелия Топорца.

Отпевание воина возглавил настоятель Свято-Покровского храма села протоиерей Иоанн Жерновей в сослужении клириков епархии.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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