На Днепропетровщине, Ровенщине и Буковине священники УПЦ отпели украинских воинов

Священники Днепропетровской, Ровенской и Черновицкой епархий Украинской Православной Церкви провели в последний путь воинов ВСУ.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнование родным и близким.
В Днепре в храмовом комплексе в честь Иверской иконы Божией Матери состоялось отпевание погибшего воина Максима Семенова, президента Днепровской ассоциации велосипедистов и Днепровской ассоциации экстремальных видов спорта Украинцы.
Максим Семенов погиб в боях в Донецкой области. У Защитника остались жена и двое детей.
Чин отпевания совершил настоятель храма протоиерей Николай Несправа.
В Ровенской епархии УПЦ в последний путь провели воина Василия Харчука.
Соборный чин отпевания погибшего Героя был совершен в Свято-Ильинском храме села Гвиздов. Заупокойное богослужение возглавил настоятель храма протоиерей Тарасий Трофимчук.
Священники Черновицко-Буковинской епархии в селе Несвоя отпети погибшего Защитника Родины Корнелия Топорца.
Отпевание воина возглавил настоятель Свято-Покровского храма села протоиерей Иоанн Жерновей в сослужении клириков епархии.