На Днепропетровщине, Ровенщине и Буковине священники УПЦ отпели украинских воинов

Священники Днепропетровской, Ровенской и Черновицкой епархий Украинской Православной Церкви провели в последний путь воинов ВСУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнование родным и близким.

В Днепре в храмовом комплексе в честь Иверской иконы Божией Матери состоялось отпевание погибшего воина Максима Семенова, президента Днепровской ассоциации велосипедистов и Днепровской ассоциации экстремальных видов спорта Украинцы.

Максим Семенов погиб в боях в Донецкой области. У Защитника остались жена и двое детей.

Чин отпевания совершил настоятель храма протоиерей Николай Несправа.

В Ровенской епархии УПЦ в последний путь провели воина Василия Харчука.

Соборный чин отпевания погибшего Героя был совершен в Свято-Ильинском храме села Гвиздов. Заупокойное богослужение возглавил настоятель храма протоиерей Тарасий Трофимчук.

Священники Черновицко-Буковинской епархии в селе Несвоя отпети погибшего Защитника Родины Корнелия Топорца.

Отпевание воина возглавил настоятель Свято-Покровского храма села протоиерей Иоанн Жерновей в сослужении клириков епархии.