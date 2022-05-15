УПЦ во всех регионах помогает украинским военным, больным, беженцам и всем нуждающимся

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Мукачевской епархии при финансовой поддержке православного храма села Нижний Корпец и неравнодушных жителей общины был приобретен внедорожник для военнослужащих ВСУ. Настоятель местного храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Ярослав Лендел совершил чин освящения автомобиля.

С благословения митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки священник Андрей Коноваленко, настоятель храма при Запорожской городской больнице №9, передал военным и вынужденным переселенцам 1 тысячу подушек, которые прихожанки храма за 70 дней изготовили своими руками.

В Александрийской епархии в поселке Александрийское настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла протоиерей Михаил Бобурка передал для переселенцев и малоимущих семей помощь в виде продуктовых наборов и средств гигиены.

По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа глава отдела благотворительности и социального служения Полтавской епархии УПЦ протоиерей Андрей Симон совместно с настоятелем храма Преображения Господня села Большие Сорочинцы протоиереем Иоанном Сидором посетил Велико-Сорочинский интернат для детей.

Священники пообщались с детьми и сотрудниками заведения на духовные темы, а также передали благотворительную помощь, собранную волонтерами православного Центра «Благо».

Администрация учреждения выразила благодарность священникам и православным волонтерам за оказанную помощь.

Волонтеры Ровенской епархии УПЦ собрали помощь жителям села Шевченково Николаевской области, которое страдает от регулярных обстрелов.

С просьбой о помощи православным волонтерам Ровенщины обратился настоятель Иоанно-Богословского прихода села Шевченково священник Павел.

«Наша епархия не в первый раз помогает жителям этого села через отца Павла. В Ровенской области проживают вынужденные переселенцы из этого населенного пункта, которые рассказали о непростой ситуации и о батюшке, который остался в селе и теперь выполняет функцию власти, медика, психолога», – рассказывает протоиерей Василий Начев, руководитель социального отдела при Ровенской епархии УПЦ.

Денежные средства на нужды, озвученные настоятельом Свято-Иоанно Богословского прихода села Шевченково, православные волонтеры собирали по объявлению в Фейсбуке.

«Мне на личную карточку перебросили 25 тысяч гривен, за эти деньги на оптовой продукции мы купили несколько рулонов пленки, ею будут заслонять окна в домах, много муки и других продуктов», – говорит отец Василий.

Лекарство для жителей Николаевщины приобрела ОО «Айболит и его друзья» и православный волонтер Роман Молчан.

Также участие в благотворительной помощи принял Свято-Дмитровский приход села Городище - прихожане передали на Николаевщину несколько ящиков тушенки.

С благословения митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия клирики храма святого равноапостольного князя Владимира протоиерей Ростислав Сабельников и диакон Владимир Малиновский оказывают помощь в виде пищевых продуктов харьковчанам, проживающим в микрорайоне Салтовка.

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Губаровка Богодуховского района иерей Николай Полянчиков передал средства гигиены и детское питание многодетным семьям, которые переехали в Губаровку из Харькова, спасаясь от войны.

Клирик храма Казанской иконы Божией Матери Харькова иерей Никита Тулуп передал жителям Северной Салтовки продукты питания и продуктовые наборы.

В Кировоградской епархии община Благовещенского храма Кропивницкого дежурный передал военным Киевской области амуницию, которую сшили сами же прихожане данного храма.