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На Закарпатье УПЦ организовала мероприятие в поддержку ВСУ

15.05.2022 / 15:35
На Закарпатье УПЦ организовала мероприятие в поддержку ВСУ
Источник: Центр информации УПЦ
Воспитанники воскресной школы приготовили спектакль «Небесное светило»

В Ужгороде при храме в честь Почаевской иконы Богородицы УПЦ провела благотворительный спектакль и ярмарку воскресной школы «Образок» в поддержку ВСУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, в мероприятии принял участие митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

Воспитанники воскресной школы приготовили спектакль «Небесное светило». Также была проведена благотворительная ярмарка в помощь ВСУ.

Митрополит Феодор наградил учителей воскресной школы архиерейскими грамотами за плодотворную работу с молодежью.

Иерарх УПЦ выразил благодарность настоятелю храма протоиерею Василию Алексий, прихожанам, учащимся воскресной школы «Образок» и всем, кто принял участие в этом деле, и благословил всех присутствующих.

Как сообщалось ранее, священники Полтавской епархии Украинской Православной Церкви передали спортивный инвентарь и гуманитарную помощь для 100 детей-переселенцев в Великосорочинскую школу-интернат Миргородского района.

Источник: Inpress.ua
ВСУ, УПЦ, мукачевская епархия
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