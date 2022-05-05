На Черниговщине УПЦ передала помощь многодетным семьям и людям с инвалидностью

Священники Украинской Православной Церкви передали жителям Нежина пасхальные поздравления и гуманитарную помощь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, священники передали продукты многодетным и малообеспеченным семьям.

Протоиерей Михаил Борканин и глава епархиального отдела по благотворительности и социальному служению священник Александр Гладыш передали одиноким пожилым людям и людям с инвалидностью пасхальные наборы, средства гигиены и продукты.

Как сообщалось ранее, Киевские духовные школы УПЦ передали медицинские препараты и перевязочные материалы больницам города Киева.

Часть лекарств (системы, пластыри, препараты для парентерального питания) передали в детскую больницу „Охмадит“. Другие препараты - в стационары больниц Киева. Военным Вооруженных сил Украины доставили аптечки, перчатки, антисептики и перевязочные материалы.