Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле молитвы «Отче наш»

«Отче наш» - образец молитвы, в ней содержится все, что необходимо для духовной и физической жизни православного христианина.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В молитве «Отче наш» есть два главных аспекта, которые показывают нам, какой должна быть подлинная молитва человека. Первый аспект – это направленность и содержание. Молитва «Отче наш» демонстрирует, что главной ценностью в жизни человека являются не какие-нибудь блага – будь они духовными или материальными – а нечто высшее, то есть Сам Бог. И именно к Нему мы должны стремиться всей душой. Второй же аспект указывает на то, что более действенна молитва общественная», - отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что обращение к Богу не «Отче мой», а «Отче наш» указывает на одну важную особенность молитвы: она произносится от лица всей христианской общины как единой семьи.

По мнению святителя Иоанна Златоуста, обращение к Богу «Отче наш» «уничтожает всякое социальное неравенство между людьми и тем самым призывает нас любить всех людей, вне зависимости от их положения в обществе».

Митрополит Антоний обратил внимание, что называя Бога «нашим», мы исповедуем Его «сущим на небесех».

«Признание Бога пребывающим на Небесах, так сказать, не координатное, а качественное. Небо – это не столько место, сколько состояние. Небо – это то, что не имеет ничего порочного, запятнанного грехом. И, говоря о том, что Бог находится на Небесах, мы тем самым признаем, что Он свободен от всего нечистого и греховного, что Бог – это абсолютная святость. Но при этом мы также имеем возможность приобщиться к Его святости. И одно из средств для этого – молитва к Богу. Ведь именно в молитве Бог, непостижимый в Своей сущности, становится досягаемым и бесконечно близким для человека – посредством благодати», - объяснил митрополит Антоний.

Он напомнил, что благодаря молитве человек с каждым разом становимся всё ближе и ближе к Богу как своему Небесному Отцу.