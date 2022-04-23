У верующих УПЦ сегодня Великая Суббота

У православных христиан сегодня наступила Великая Суббота – последний день перед Пасхой.

Он соединяет Страстную Пятницу – крестные страдания и смерть Спасителя – со Светлым Христовым Воскресением, сообщает Центр информации УПЦ.

Для верующих это и скорбный, и радостный день: Христос еще лежит во гробе, еще не наступило Воскресение, но все уже наполнено предпасхальной радостью.

По учению Церкви, в этот день Господь душой сходит во ад и свергает власть смерти над человечеством. Одновременно Он входит в рай с благоразумным разбойником, который был распят справа от Спасителя, и, как Сын Божий, сидит на Духовном Престоле с Богом Отцом и Святым Духом.

По свидетельству Священного Писания, после Распятия и смерти Христа Иосиф из Аримафеи, член Синедриона, пришел к Пилату и стал просить у него тело Иисуса для погребения. По обычаю римлян тела распятых оставались на крестах и становились добычей птиц, но с разрешения начальства их можно было похоронить.

Иосиф купил плащаницу – длинное полотно, в котором обычно хоронили иудеев. Тело Христа сняли с Креста, смазали ароматами, то есть ароматными маслами. Затем тело Спасителя обернули плащаницей и уложили в новой погребальной пещере, принадлежавшей Иосифу.

Фарисеи, знавшие пророчество Христа о Его Воскресении, опасались похищения тела и потому приставили к гробу стражу. Это обстоятельство стало неопровержимым доказательством истинности Христова Воскресения.

Тайна Великой Субботы – это тайна Воскресения не только Господа Иисуса Христа, но и всего человечества.

В Великую субботу, накануне праздника Пасхи, в Иерусалиме происходит одно из самых важных событий года для христиан – чудо схождения Благодатного огня.

На протяжении многих веков Благодатный огонь ежегодно сходит в иерусалимском храме Гроба Господня, устроенном на месте, где был погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Благодатный огонь в первые минуты схождения имеет невысокую температуру, он теплый, но не обжигает и напоминает согревающие солнечные лучи. Верующие умываются Огнем, освящают одежду, но возгорания не происходит.

Это событие символизирует связь Бога с человечеством.