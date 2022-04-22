Митрополит УПЦ объяснил, почему первым в рай вошел разбойник

Первым в рай вошел не апостол и праведник, а искренне раскаявшийся разбойник, который увидел в распятом Христе Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Величайшие праведники Ветхого завета мучились в аду. «Самый больший из рожденных между женами» Иоанн Предтеча находился в это время в аду! Даже апостолам Спаситель сказал, что «иду приготовить вам место». Но вот разбойнику, который ничего хорошего в своей жизни не сделал, Он говорит: «Сегодня войдешь в рай». За что такая милость? Только за одно слово «помяни меня…»? И да, и нет. Богу на самом деле нужно от человека только одно – покаяние», - отметил митрополит Лука.

Владыка подчеркнул, что разбойник совершил такой подвиг веры и покаяния, на который не были способны даже апостолы.

«Господь перед Своими учениками не только исцелял, но и воскрешал людей. Они видели Его преображение на горе Фавор. Спаситель прямо учил их о том, что Ему нужно «много пострадать», «быть убитому» и «потом воскреснуть». И что же в результате? Как только апостолы увидели Христа распятым, они все в Нем разочаровались, потому что не такого Мессию ждали. И только распятый справа разбойник узнал в Том, кто страждет рядом с ним, Сына Божьего.

Он не видел ни исцелений, ни чудес Христа, не слышал Его проповеди, но он видел, как Иисус молится за тех, кто его распинает. Он видел Его величайшую любовь к Своей Пречистой Матери. Разбойник был потрясен той Любовью и Светом той благодати, которая жила в этом Невинном Страдальце», - объяснил митрополит Лука.

Он обратил внимание, что в свете Любви Христа разбойник ощутил колоссальное изменение – покаяние.

«Покаяние, которого не было ни у кого из доселе живших на земле людей. И с этой болью раскаяния разбойник обратился ко Христу: «Помяни мя…» В этих словах была вся сила глубочайшего покаяния и огромная жажда прощения. И ответ последовал незамедлительно. Именно поэтому в рай вошел первым не праведник и не святой, а кающийся грешник. Как же важно в этот день каждому из нас задуматься над этим примером», - подытожил архиерей.