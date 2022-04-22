Предстоятель УПЦ объяснил, чем слабость отличается от смирения

Смирение часто воспринимают как слабость, однако смиренный человек живет по законам Божиим и обретает истинную силу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

«Смирение – это не слабость. Это не то, когда человек плывет по течению, какие обстоятельства так и живет - это слабость. А смирение – это жизнь по Божественным Законам», - объяснил Предстоятель УПЦ.

Он обратил внимание, что суть смирения состоит в том, что человек ставит ближнего выше себя.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что истинное смирение дает силу человеку.

«Смиренный человек получает Божественную благодать, которая делает человека сильным и непобедимым никаким злом», - подытожил Блаженнейший.