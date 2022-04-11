На Закарпатье и Черниговщине священники УПЦ отпели украинских военных

Священники Мукачевской и Нежинской епархий УПЦ отпели погибших украинских воинов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери «Почаевская» города Мукачево духовенство епархии провело в последний путь 44-летнего военнослужащего ВСУ Владислава Кудрю.

В Иршавском благочинии духовенство и верующие простились с погибшим 25-летним воином Михаилом Горблянским, погибшим в пригородах Киева. Чин отпевания Героя священники совершили в Свято-Успенском храме села Довге.

Мукачевская епархия УПЦ выражает искренние соболезнования семьям погибших Защитников Украины и просит всех верных усиленных молитв за упокой душ усопших воинов.

По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента благочинный Коропского округа протоиерей Владимир Мисенко совершил чин захоронения воина Андрея Мельника.

«В защиту родной земли Андрей Мельник встал еще в 2014 году. Служил в аэромобильных десантных войсках, принимал непосредственное участие в боях за Донецкий аэропорт», – сообщает епархиальный сайт.

Также отец Владимир отпел 35-летнего воина Олега Дожука и провел в последний путь 27-летнего воина Ярослава Лопатко.