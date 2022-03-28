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Митрополит УПЦ призвал во время войны сосредоточиться на молитве, а не на новостях

28.03.2022 / 16:20
Митрополит УПЦ призвал во время войны сосредоточиться на молитве, а не на новостях
Источник: Центр информации УПЦ
Во время войны люди ведут себя по-разному, кто-то молится, помогает ближнему, а кто-то злится и осуждает

Нужно сосредоточиться на молитве, на внутреннем состоянии и это даст душе силы пережить все.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал Святогорской лавры, об этом сказал наместник обители митрополит Арсений (Яковенко).

«Нынешнее время надо переживать по-христиански, взять свой крест и последовать за Христом. Без Бога мы становимся жестокими, закрываем для себя двери к вечной жизни», – считает наместник лавры.

Иерарх УПЦ призвал верующих воздерживаться от обилия новостей и сосредоточиться на молитве.

«Как правило, все новости – негативные и люди теряются – где правда, а где ложь, они не знают, кого слушать, везде – ненависть, злоба, трагедия. От обилия новостей у человека появляется тревожность, которая доводит его до психического расстройства. В этой ситуации надо сосредоточиться на молитве, на внутреннем состоянии и это даст душе силы пережить все. Господь помогает нести крест, который Он нам дал, если обращаемся к Нему. Мы ждем Божьей помощи, но ее нужно просить, нужно разговаривать с Богом», – рассказал митрополит Арсений.

Наместник Святогорской лавры отметил, что во время войны люди ведут себя по-разному, кто-то молится, помогает ближнему, а кто-то злится и осуждает.

«В сегодняшней ситуации каждый ведет себя по-разному. Кто-то говорит слова любви и старается помочь ближнему, а кто-то с гневом, раздражительностью ненавидит и озлобляется. В это время важно оставаться людьми, как остались ими наши предки, которые тоже пережили войны и голодовки, но для нас они остались добрыми мамами, бабушками, отцами и дедушками, трудягами нравственной жизни, которые многому нас научили. Они тоже пережили непростое время, подчас более тяжелое чем у нас», – отметил архиерей.

Источник: Inpress.ua
война, упц, молитва, митрополит Арсений
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