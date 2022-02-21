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Священник УПЦ рассказал, как молиться, чтобы не допустить войну

21.02.2022 / 13:30
Священник УПЦ рассказал, как молиться, чтобы не допустить войну
Источник: Центр информации УПЦ
Если человек обращается с горячей верой и с упованием на великое милосердие Божие, то Господь не посрамит такой молитвы

Человек должен обращаться к Богу с осознанием своего греховного падения и горячей верой.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал заместитель главы Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины архимандрит Лука (Винарчук).

Священник привел слова пророка Давида: «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50:19).

«Если человек обращается к Богу с осознанием своего греховного падения перед Лицом Божиим, если человек обращается с горячей верой и с упованием на великое милосердие Божие, то Господь не посрамит такой молитвы», - объяснил отец Лука.

Он привел слова философа Фомы Аквинского: «Молись так, как будто всё зависит только от Бога, а действуй так, как будто всё зависит только от тебя».

«Именно такая должна быть молитва, на которую возлагаем полностью все свое упование. Ведь мы мало на что можем повлиять и что изменить, но Творец неба и земли Всемогущий Господь может вмешаться услышав «горячий вопль» своих чад», - заключил архимандрит Лука (Винарчук).

Источник: Inpress.ua
война, упц, молитва
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