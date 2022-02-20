Предстоятель УПЦ рассказал, какую пользу приносит пост

Пост заставляет человека посмотреть на себя, обратить на себя самого внимание.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Блаженнейший пояснил верующим смысл Евангельской притчи о блудном сыне (Лк.15, 11-31).

«Когда живем в пресыщении, то обычно на себя не смотрим. Но, находясь в довольстве, душа человека страдает. Когда же он ограничивает себя, то у него возникает необходимость разобраться в себе и найти выход из положения, в котором он находится», - сказал Предстоятель УПЦ.

Блаженнейший отметил, что каждый человек на каких-то этапах своей жизни в той или иной степени подобен блудному сыну. «И когда грешим, то отдаляемся от Бога», - добавил архипастырь

«Во время поста человек понимает, что это является причиной его бедствий. И через молитву и добрые дела понимаем, что именно возвращает нас к Богу», - пояснил Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий пояснил, что не у всех хватает решимости, как у блудного сына.

«Но когда человек встает и делает первый шаг к Богу, то Господь уже идет человеку навстречу и дает благодать, чтобы нам вернуться к той жизни, ради которой был создан человек», - заключил Предстоятель УПЦ.