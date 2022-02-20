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Донецкий митрополит УПЦ призвал верующих к усиленной молитве о мире и покаянию

20.02.2022 / 15:45
Донецкий митрополит УПЦ призвал верующих к усиленной молитве о мире и покаянию
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Иларион обратился к наместникам и игумениям монастырей с просьбой открыть двери обителей для нуждающихся, ищущих крыши над головой, пропитания и утешения

Прошу всех не быть равнодушными к ближним, при необходимости протянуть руку помощи, деятельно проявить свою принадлежность ко Христу, соблюдая Его заповедь о Любви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на donetsk.church.ua, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион (Шукало) обратился к духовенству и верующим края в связи с угрозой возобновления полномасштабных боевых действий на Донбассе.

«За годы этой жуткой беспощадной войны, Донбасс сполна на себе прочувствовал все свойственные ей беды, горе, лишения и скорбь. Ещё открыты раны кровопролитных военных столкновений, которые тяжко ударили по простому мирному населению. Ещё не отстроены разрушенные дома земляков, не восстановлены поруганные святыни епархии. Ещё свежи могилы тех, чью жизнь трагично оборвала эта братоубийственная смута», - сказал архипастырь.

Митрополит Иларион отметил, что народ региона, спасавшийся от постоянных обстрелов в бомбоубежищах и подвалах, пытавшийся восстановить после очередной волны военного конфликта простую мирную трудовую жизнь, пережил очень много горя.

«Однако наш край, известный всему миру своей трудовой славой, в эти годы лихолетья, показал, что мы совершенно не напрасно именуемся Донбассом Православным. Как было когда-то сказано: «Донбасс умеет трудиться, Донбасс умеет и молиться!»», - подчеркнул архиерей.

По его словам, в течение всего времени военного конфликта в регионе люди бескорыстно помогали друг другу, монастыри давали кров вынужденным беженцам и пострадавшим, а духовенство и миряне молили Господа о скорейшем наступлении мира и преодолении вражды.

«Угроза возобновления полномасштабных боевых действий вновь пришла в наш дом. Вновь потекли реки беженцев, спасающихся от вероятных боестолкновений. И вновь слёзы горя и неизвестность терзают сердца», - сказал владыка.

В связи с этим, митрополит Иларион обратился к духовенству, монашествующим и верующим с просьбой об усугублении молитвы о мире на Донбассе.

«Сегодня молитвенное стояние пред Лицом Божиим чрезвычайно необходимо! Мы не в состоянии изменить действительность, нам это не под силу. Но Всемогущий Господь Бог может! Наш Творец, непрестанно промышляя о своих людях, может изменить всё», - подчеркнул иерарх УПЦ.

Архиерей также призвал всех в преддверии Великого поста к покаянию, потом что «изменяя самих себя в лучшую сторону, совершая исправление своих грехов, будем способны и изменить окружающую нас горестную действительность».

Митрополит Иларион обратился к наместникам и игумениям монастырей с просьбой открыть двери обителей для нуждающихся, ищущих крыши над головой, пропитания и утешения.

«Прошу всех не быть равнодушными к ближним, при необходимости протянуть руку помощи, деятельно проявить свою принадлежность ко Христу, соблюдая Его заповедь о Любви», – призвал владыка.

«Вера наша крепка, а надежда несокрушима! Мы не хотим войны, мы, будучи чадами Церкви Христовой, в таких обстоятельствах выступаем как миротворцы, взывающие к разуму тех, от кого зависит принятие решений, ведущих к миру, процветанию и взаимопониманию!», - отметил митрополит Иларион.

Источник: Inpress.ua
упц, Донбасс
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