Во всех храмах и монастырях УПЦ одновременно молились о мире в Украине

Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви совершили молебны за прекращение вооруженного противостояния в Украине и сохранение суверенитета и целостности нашего государства.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, молебен за мир совершили 20 марта по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Первыми помолились в Запорожской епархии. В связи с круглосуточным комендантским часом в Запорожье совершили молебен накануне, 19 марта.

В Северодонецкой епархии из-за опасности обстрелов богослужения совершаются в подвальном помещении кафедрального собора Северодонецка. Молебен за мир возглавили митрополит Никодим и епископ Иринарх.

В Луцке священнослужители и верующие во главе с архиепископом Нафанаилом совершили молебен преподобным отцам Киево-Печерским и за прекращение вооруженного противостояния в Украине, сохранение суверенитета и целостности нашего государства в кафедральном соборе Луцка.

В Спасо-Преображенском соборе Белой Церкви верующие помолились с митрополитом Августином.

В Каменец-Подольской епархии богослужение в кафедральном соборе возглавил митрополит Феодор.

Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор возглавил молебен в Свято-Петро-Павловском храме села Белки и помолился с воспитанниками воскресной школы «Образок» в приходе в честь Почаевской иконы Божией Матери в Ужгороде.

Митрополит Климент совершил молебен за прекращение вооруженного противостояния в Украине и сохранение суверенитета и целостности нашего государства в Николаевском кафедральном соборе Нежина.

В кафедральном соборе Черкасс после воскресной Литургии совершили молебен за прекращение войны и за многострадальный украинский народ, после которого владыка Феодосий обратился к собравшимся с проповедью.

Митрополит Пантелеимон совершил молебен о сохранении Украины после Божественной литургии в кафедральном соборе Умани.

Верующие и духовенство совершили молебен за Украину в Академическом храме Киевской духовной академии и семинарии после воскресной Литургии.

Верующие в Кропивницком помолились с митрополитом Иоасафом в кафедральном соборе в честь Рождества Божьей Матери.

В Бердянской епархии архиепископ Ефрем совершил молебен о мире в кафедральном соборе в честь Рождества Христова.

Как сообщалось ранее, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил молебен о мире в Украине в Киево-Печерской лавре.