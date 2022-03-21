В Святогорской лавре УПЦ восстанавливают монастырь после обстрела и помогают беженцам

В Свято-Успенской Святогорской лавре восстанавливают обитель после нанесенного бомбового удара 12 марта.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, несмотря на экстремальные условия и повреждения храмов, богослужения в Лавре осуществляются без изменений.

С 15 марта по благословению митрополита Арсения установлено ежедневное чтение акафиста Божией Матери перед чудотворной Святогорской иконой в Успенском соборе.

Также ежедневно организована работа братии обители, всех служб и самих беженцев по устранению последствий взрыва.

«Восстановлено энергообеспечение обители и работа блока питания в братской трапезной. Очищены от завалов корпуса и территория Лавры; насколько возможно восстановлены дверные и оконные блоки в храмах и других зданиях обители, вместо стёкол временно натянута плёнка; убраны поломанные стволы хвойных деревьев перед храмом святого праведного Иоанна Русского; в большинстве корпусов восстановлена отопительная система и подано тепло; устанавливаются строительные леса для ремонта деревянных конструкций крыш и кровельного покрытия», - поделились в Святогорской лавре.

В монастыре продолжают обеспечивать жильем и питанием беженцев. Гуманитарные грузы для пострадавших от военных действий передают в Лавру как международные организации, так и местные жители.

После публикации информации о последствиях нанесённого удара по Святогорской лавре 14 марта, прибыла машина Красного Креста Украины с продовольственными наборами.

Также 16 марта доставлена гуманитарная помощь от жителей Славянска, сбор которой организовал Артём Мирошниченко. Это частная инициатива Артёма и его семьи, которые на базе небольшого магазинчика «Евро Секонд Хенд» в Славянске организовали пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев, объединив вокруг себя неравнодушных людей. Используя собственный транспорт Артём Мирошниченко доставил в Лавру продукты питания, одежду, средства гигиены.

Также необходимую помощь получили беженцы, которые размещены в других местах города Святогорска - средней школе, детском областном учреждении «Изумрудный город». С учётом погодных зимних условий, которые установились в марте, группа Артёма Мирошниченко в настоящее время готовит к отправке в Лавру зимние вещи, одежду, обувь, а также средства личной гигиены и продукты питания.

Для тех, кто желает подключиться к богоугодному делу помощи нуждающимся беженцам, Артём оставил свой контактный тел. +39-095-770-10-00.

Для оказания помощи беженцам в Святогорской Лавре открыт счёт.

Счёт в АО «ПУМБ». Валюта счёта UAH

– найменування організації: Свято-Успенський Святогірський монастир (Лавра)

– ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 21970004

– найменування банку: АТ «ПУМБ» м. Київ

– IBAN: UA 20 334851 0000000026006155180

– призначення платежу: благодійна допомога.