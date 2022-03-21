На Буковине Банченский монастырь УПЦ принял более 110 детей-сирот из Краматорска

На Буковине Свято-Вознесенский Банченский монастырь Украинской Православной Церкви принял детей и персонал Краматорского дома ребенка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, всего с начала войны через Банченский монастырь прошло более 8 тысяч человек.

«В первые дни войны к владыке Лонгину (наместнику Банченского монастыря – ред.) обратились из Службы по делам детей Черновицкой областной государственной администрации с просьбой принять в обитель определенное количество детей, которых эвакуируют в Черновицкую область. Владыка, будучи опекуном более 300 детей, проживающих в детском городке с.Молница Черновицкого района, ответил, что обитель пока может принять еще около 100 малышей», – рассказала член Всеукраинского общественного объединения «Правозащита» Людмила Мелищук, которая около 20 лет оказывает правовую помощь Банченскому монастырю.

Ночью 15 марта в Черновцы прибыл поезд из Краматорска. На нем эвакуировалось 75 детей из местного детского дома, возраст которых составляет от 2 месяцев до 6 лет. Это вторая эвакуация Краматорского дома ребенка за три недели войны. Сначала дети были эвакуированы в город Святогорск Донецкой области, но в связи с авиабомбардировкой этого города дети и персонал детского дома вернулись в Краматорск, откуда на поезде они отправились уже в Черновцы. Дорога длилась 36 часов. На железнодорожном вокзале Черновцы их встретили братия монастыря и представители Черновицкой областной администрации.

«Конечно, для такого количества малышей необходимо около 200 человек обслуживающего персонала. В то же время имели возможность сопровождать этих детей только 10% сотрудников заведения, в связи с этим сотрудникам Краматорского дома ребенка помогают наши матушки, которые делают все необходимое, чтобы эти дети находились в тепле и постоянной заботе», – отметила Людмила Мелищук.

Настоятель Свято-Воснесенского Банченского монастыря митрополит Лонгин обеспечил детей питанием, новой одеждой, памперсами.

«Вы теперь – наша семья. Всем, чем мы сможем помочь – поможем! Я рад принять их всех с улыбкой и добрым словом, дать этим людям питание и все необходимое, потому что понимаю их положение. У нас есть люди со всей Украины, почти из каждого города, но большинство оставалось у нас на несколько дней, а потом ехали в другие места», - отметил наместник.

Владыка подчеркнул, что в трудные времена необходимо поддержать каждого.

«Через наши монастыри прошло около 8000 переселенцев. У нас все переполнено, дома, гостиница, колокольня... Детей сирот, которые нам привезли из Краматорска, мы приняли и будем принимать. Мы готовы с братией отдать свои кельи, чтобы и там жили люди. Чтобы помочь в это тяжелое время нашей Украине», - подытожил митрополит Лонгин.