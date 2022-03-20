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Митрополит УПЦ рассказал о духовном подвиге святителя Григория Паламы

20.03.2022 / 17:40
Митрополит УПЦ рассказал о духовном подвиге святителя Григория Паламы
Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей отметил огромное значение учения святителя для Православия в вопросах познания Бога и выбора пути, которым человек направляется к богопознанию

Святитель Григорий Палама своим глубоким богословием открывает тайну единения человека с Богом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, об этом сказал митрополит Филарет (Кучеров) в своем слове.

«Святитель Григорий теоретически обосновал то, что на собственном опыте узнали живущие до него подвижники Церкви. В XIV веке среди обитателей обителей Святой горы Афон был распространен особый образ жизни – исихазм. Название происходит от греческого слова «исихия» – безмолвие, тишина. Последователи этого направления духовной жизни направляли свой разум к самонаблюдению. Из-за совершения особого молитвенного правила, например, – произнесения непрестанной молитвы Иисуса, соединялись с Богом. Молитва помогала им очистить ум и сердце, и подвижники начинали видеть Божественный свет, именно такой, который видели апостолы на горе Фаворской, во время Преображения Господня», - рассказал архиерей.

Он отметил, что Григорий Палама своим глубоким богословием, почерпнутым из многовекового опыта Церкви, а также на своем собственном опыте подвижника-исихаста, открывает тайну единения человека с Богом, а это и есть главная цель не только Великого поста, но и всей жизни человека.

Митрополит Филарет привел слова святителя Иринея Лионского, который учит: «Слава Божия, сияние Божие, Божье торжество – это человек, выросший в полной мере своего величия».

«Мы также можем сочетаться с Богом, ведь Он действует в мире своими нетварными Божественными энергиями. Вселенная пронизана этими энергиями. И эти энергии можем стяжать. Можем чувствовать эту энергию, эту благодать во время богослужений, или когда прикасаемся к святыням – иконам, мощам, или находимся в месте, где какое-то время жил и молился кто-то из святых. Божественная благодать может покоиться на разных предметах и в разных местах», - пояснил владыка.

«На сегодняшний день издано большое количество работ святителя Григория Паламы, а также множество исследований о его жизни и учениях. Это особое благословение Божие для нашего времени. Хотя святой Григорий жил в XIV веке, ему есть что сказать современному человеку. В его время существовали те же философские, богословские и даже социальные течения, что и в наши дни. Поэтому споры, которые вел святой с философами того времени, представляют большой интерес», - считает иерарх УПЦ.

Также архиерей отметил огромное значение учения святителя для Православия в вопросах познания Бога и выбора пути, которым человек направляется к богопознанию.

«Мы с вами также шагаем к Богу, ищем свой путь ко спасению, молимся к Пресвятой Богородице, к Святителю Григорию Паламе и всем святым, чтобы умолили Господа даровать нам мудрости, терпения и любви ко всему Богом сотворенному миру», - заключил митрополит Филарет.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Филарет
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