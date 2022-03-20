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В столичной лавре верующие УПЦ отметили Собор всех преподобных Киево-Печерских

20.03.2022 / 17:15
В столичной лавре верующие УПЦ отметили Собор всех преподобных Киево-Печерских
Источник: Центр информации УПЦ
За Литургией архиереи, духовенство и верующие особо молились об установлении мира в Украине и прекращении войны

Сегодня верующие Украинской Православной Церкви отмечают Собор всех преподобных Киево-Печерских.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, праздничную Божественную литургию в храме преподобного Агапита Печерского Киево-Печерской лавры совершил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

За Литургией архиереи, духовенство и верующие особо молились об установлении мира в Украине и прекращении войны.

После чтения Евангелия Предстоятель УПЦ рассказал о подвиге святых, просеявших на Киевских холмах.

«Сегодня Церковь чествует преподобных отцов Киево-Печерских. Они были чадами света Божественной благодати. Многие из них сподобились в этом нетварном свете видеть Бога», - сказал Блаженнейший.

Он отметил, что преподобные отцы оставили хороший пример, как человек должен бороться против греха.

«Каждый в свою меру должен это делать. Если не сопротивляемся греху, то духовно мертвы и не видим Божественного света, всегда рядом с нами. Преподобные подали пример, как бороться со своей греховной природой постом, молитвой и добрыми делами», - добавил архипастырь.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что Бог не хочет, чтобы мы воевали друг с другом, но жили в любви и мире.

«Да умирит Господь наш мир и пошлет мир на украинскую землю по молитвам преподобных Антония и Феодосия, а также всех отцов Печерских. Да смягчит Он сердца воюющих против нас, чтобы любовь возобладала над злобой и злом. И да сподобит нас стать Его чадами вечного спасения на Небе», - пожелал Предстоятель УПЦ

Также Митрополит Онуфрий отметил богослужебными наградами братию обители в священном сане.

После Литургии верующие прошли крестным ходом к Ближним пещерам, где был совершен молебен о прекращении войны, сохранение суверенитета и целостности нашего государства.

Источник: Inpress.ua
Киево-Печерская лавра, УПЦ
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