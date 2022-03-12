В УПЦ рассказали, как крестить человека в смертельной опасности

В граничащей со смертью ситуации крестить другого человека может любой крещеный православный мирянин.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом напоминает верующим пресс-служба Сумской епархии.

«Это необходимо знать всем: когда взрослый человек или ребенок находится в смертельной опасности, когда рождается ребенок и есть угроза его жизни, его следует немедленно окрестить», – говорится в сообщении.

Совершающему крещение важно соблюсти следующие условия: он должен быть крещен в Православной Церкви, понимать важность Таинства, точно произнести таиносовершительные слова.

«При крещении, происходящем в экстремальных обстоятельствах, необходимо точно знать, хочет ли креститься умирающий, то есть выражена ли его собственная воля и вера перед принятием Таинства», – отмечается в сообщении.

Само крещение происходит так: совершающий Таинство погружает человека в воду с головой (или льет воду на его голову) трижды с произношением слов:

«Крещается раб Божий (или раба Божия) (называется имя) во имя Отца, аминь (первое погружение или обливание), и Сына, аминь (второе погружение или обливание), и Святого Духа, аминь (третье погружение или обливание)».

Слова в скобках не произносятся. Они написаны для правильного совершения действий.

Отмечается, что если угроза жизни миновала, крещеный мирянином христианин должен обратиться к священнику для совершения над ним таинства Миропомазания.