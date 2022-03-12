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В Житомире при храме УПЦ организовали медицинский пункт

12.03.2022 / 14:55
В Житомире при храме УПЦ организовали медицинский пункт
Источник: Центр информации УПЦ
В храме можно получить не только первую помощь, но и лечение

В Житомире в Свято-Покровском храме Украинской Православной Церкви оборудовали медицинский пункт для оказания помощи пострадавшим.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на zhytomyr-eparchy.org, пункт организован священниками и верующими храма про благословению митрополита Житомирского и Новоград-Волынского Никодима.

«Прихожане прошли краткий курс оказания первой помощи и готовы помогать всем, кому она понадобится. При необходимости им окажут поддержку специалисты – врачи, медсестры, санитары», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в храме можно получить не только первую помощь, но и лечение.

«Для этого завезли кровати, оборудовали койко-места, капельницы, закупили лекарства. Работу по созданию пункта медицинской помощи возглавил настоятель прихода архимандрит Гавриил (Вардаев). Ему активно помогают прихожане храма, а финансировали благое дело благотворители», - сообщается на сайте епархии.

Как сообщалось ранее, Одесская епархия Украинской Православной Церкви передала Военно-медицинскому клиническому центру Южного региона иммобилизирующие средства и лекарства стоимостью 100 тыс грн.

Источник: Inpress.ua
житомир, упц
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