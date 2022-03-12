На Ивано-Франковщине СБУ требует от священника УПЦ «самоликвидировать» свой приход

На Ивано-Франковщине в селе Головы Верховинского района Служба безопасности Украины требует подать протокол о самоликвидации религиозной общины Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, представители СБУ забрали у настоятеля Покровского храма протоиерея Иоанна Гаврилюка все документы на храм.

«24 февраля, во второй день войны, в храм пришли местные жители, староста и заявили, что нас нужно закрыть. Сказали, чтобы на следующий день я пришел в сельсовет на встречу со священником ПЦУ. На этой встрече он пытался меня убеждать перейти в его структуру. Я отказался, сказал, что более 20 лет служу в своей Церкви и никуда не уйду», – поделился отец Иоанн.

По словам священнослужителя, на следующий день в храм снова пришли люди, представители терробороны и потребовали отдать ключи, копии документов о регистрации религиозной общины. «Все документы я отдал», – сказал он.

Священник УПЦ отметил, что после этого представители СБУ провели обыски у него дома.

«Все полностью проверили, ничего не нашли, забрали у меня телефон, забрали у моего сына телефон, и на этом все закончилось тогда», - рассказал отец Иоанн.

Позже представители СБУ отобрали у священника и оригиналы всех документов на храм и сказали готовить протокол о самоликвидации.

«Позавчера снова звонят и говорят отдать оригинальные документы, печать. Все документы по их требованию, я передал представителям СБУ, при этом присутствовал староста села. А также сказали подать такой протокол приходского собрания религиозной общины, что мы самоликвидируем эту религиозную общину», – рассказал протоиерей Иоанн Гаврилюк.