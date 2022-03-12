Киево-Печерская лавра УПЦ передала помощь больницам столицы

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра Украинской Православной Церкви помогла продуктами нескольким городским клиническим больницам столицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, с самого начала военных действий Печерская обитель оказывала как духовную, так и материальную поддержку украинцам.

Просьба о помощи поступила из Киевской городской клинической больницы №8 и Киевской городской клинической больницы №12.

9 марта после совершения Литургии Преждеосвященных Даров, братия обители доставила картофель, свеклу, лук, а также крупы в медицинские учреждения.

По словам наместника лавры, обитель особенно помогает воинам, детским домам, больным и бездомным.

«Пусть Господь поможет победить зло, чтобы опять воцарились в нашем доме, всей Украине мир и благополучие!», – сказал митрополит Павел.

Как сообщалось ранее, во всех епархиях Украинской Православной Церкви продолжают помогать гражданским и военным, больницам, беженцам и всем нуждающимся.