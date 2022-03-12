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На Одесчине УПЦ передала военному госпиталю помощь на 100 тыс грн

12.03.2022 / 12:45
На Одесчине УПЦ передала военному госпиталю помощь на 100 тыс грн
Источник: Центр информации УПЦ
По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, священнослужители с руководителем социального отдела протоиереем Павлом Полищуком закупили необходимые лекарства и медицинские средства на общую сумму 100 тыс грн

Одесская епархия Украинской Православной Церкви передала Военно-медицинскому клиническому центру Южного региона помощь стоимостью 100 тыс грн.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал Одесской епархии, по просьбе военного госпиталя епархия купила иммобилизирующие средства и лекарства на сто тысяч гривен.

В епархию обратилось руководство госпиталя, которое попросило помочь с покупкой дорогостоящих лекарств и специальных иммобилизирующих средств, которые применяются в травматологии при травмах, переломах костей в конечностях и позвоночника.

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, священнослужители с руководителем социального отдела протоиереем Павлом Полищуком закупили необходимые лекарства и медицинские средства на общую сумму 100 тыс грн.

Помощь доставлена в военный госпиталь, где ее передали руководству медицинского учреждения для оказания помощи раненным украинским военнослужащим, которые проходят здесь лечение.

Как сообщалось ранее, во всех епархиях Украинской Православной Церкви продолжают помогать гражданским и военным, больницам, беженцам и всем нуждающимся.

Источник: Inpress.ua
одесса, благотворительность, УПЦ
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