Войти | Зарегистрироваться
15:23

четверг,
10 марта
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Белоцерковской епархии УПЦ просят не верить фейкам о Церкви

10.03.2022 / 13:50
В Белоцерковской епархии УПЦ просят не верить фейкам о Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
Полиция в очередной раз подчеркивает ответственность за ложные вызовы и просит не отбирать у них время

Правоохранительные органы совместно с террообороной по ложным сигналам неоднократно проверяли храмы Украинской Православной Церкви в Белой Церкви и ни разу не обнаружили ни оружия, ни диверсантов.

Как сообщает Центр информации УПЦ в пресс-службе Белоцерковской епархии опровергли ложную информацию, которую распространили в социальных сетях, якобы в монастыре святой равноапостольной Марии Магдалины в Белой Церкви была обнаружена группа диверсантов и двое были ликвидированы при задержании.

«Полиция в очередной раз подчеркивает ответственность за ложные вызовы и просит не отбирать у них время для действительно важных вызовов, особенно в военное время. Кто распространяет такую информацию, работает на пользу врагу, а не способствует единству народа Украины», – передали позицию правоохранителей в пресс-службе Белоцерковской епархии.

Как сообщалось ранее, в настоящее время наблюдается массовый вброс в социальные сети фейкового спама против Украинской Православной Церкви, который имеет все признаки гибридной агрессии в отношении Украины с целью дестабилизации внутренней ситуации.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 марта
9 марта
8 марта
7 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.