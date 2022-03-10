Спикер УПЦ призвал СМИ не разделять украинцев по религиозному признаку

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11:09
Минздрав отчитался, сколько украинцев умерли за прошлые сутки от ковида
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17:02
Китай потратил на Олимпиаду в десять раз больше денег, чем признает официально
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18:25
Украинцам разрешат тратить "вовину тысячу" на коммуналку
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20:05
Крыса загнана в угол: что говорят на Западе о "хотелках" Кремля и переговорах Байден-Зеленский-Путин
- 11:09
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11:09
По примеру Польши: в Украине могут снизить НДС на некоторые виды продуктов
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13:23
Европа готовится жить без российского газа - ищет варианты
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14:43
Пенсионеры и инвалиды могут оплатить коммунальные услуги "вовиной тысячей"
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08:52
В Украине собираются потратить пять миллиардов на строительство плавучего космодрома
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17:36
Инвестиции на паузе. Как руками чиновников рушится бизнес-климат Украины
- 11:09
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Исследователям удалось заснять очень редкий вид осьминога-одеяло17.01.2022 / 12:36