Священник УПЦ рассказал о традиции освящения свечей на Сретение

Свечи, освященные на Сретение, не имеют магической силы, а помогают концентрироваться на молитве
На Сретение в храмах Украинской Православной Церкви читается особая молитва на освящение свечей.
Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал настоятель храма преподобного Феодора Освященного протоиерей Петр Семащук.
«Есть церковная традиция освящения свечей на праздник Сретения. Читается особая молитва в конце литургии и в этой молитве испрашивается у Бога благословение даровать силу свечам, чтобы те христиане, которые возжигают их в своих домах, были хранимы Богом», - объяснил отец Петр.
Священник отметил, что верующие просят благословение у Бога использовать сретенские свечи во время молитвы. Согласно православной традиции, сретенские свечи зажигают, когда просят помощи и защиты Божией.
Отец Петр обратил внимание, что свечи, освященные на Сретение, не имеют магической силы, а помогают концентрироваться на молитве.
«Свеча - это не какой-то талисман, это не та вещь, которая сама по себе будет защищать. Она - напоминание о всемогуществе Божием, о том, что только личное участие, только концентрация на молитве и прошении к Богу является основной силой. Свеча - это вспомогательное средство», - подытожил священник.
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