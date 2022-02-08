Главный санитарный врач сообщил, сколько тысяч украинцев отстранили от работы за вакцину

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Он напомнил, что по приказу Минздрава с 31 января работники ряда организаций, которые не получили по крайней мере одну прививку, должны были быть отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Состоянием на 7 февраля отстранены 7531 сотрудников указанных организаций. Больше всего работников коммунальных учреждений - 4578 человек.

При этом не вакцинировались 2136 сотрудников учреждений здравоохранения, из них отстранены 216 врачей и 765 медицинских сестер.

Также не вакцинировались 1001 сотрудников хозяйственного персонала и 154 – административного персонала.

Кузин уточнил, что коллапса в медицинской системе нет и не будет, так как из 755 тысяч сотрудников учреждений здравоохранения отстранили только более 2 тысяч, то есть 0,2%.