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Часть украинских регионов с пятницы снова переходит в красную зону

08.02.2022 / 18:07
С пятницы, 11 февраля, Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области переходят из "оранжевой" в "красную" зону эпидемиологической опасности.

Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов на своей странице в Facebook, "сегодня состоялось внеочередное заседание Госкомиссии по вопросам техноэкологической безопасности и чрезвычайных ситуаций".

По итогам Госкомиссия приняла решение установить с 00:00 00 минут 11 февраля 2022 года "красный" уровень эпидемиологической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей"

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