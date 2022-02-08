Часть украинских регионов с пятницы снова переходит в красную зону

Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов на своей странице в Facebook, "сегодня состоялось внеочередное заседание Госкомиссии по вопросам техноэкологической безопасности и чрезвычайных ситуаций".

По итогам Госкомиссия приняла решение установить с 00:00 00 минут 11 февраля 2022 года "красный" уровень эпидемиологической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей"