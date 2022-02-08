Войти | Зарегистрироваться
18:47

вторник,
08 февраля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священник УПЦ объяснил, почему нельзя снимать нательный крестик

08.02.2022 / 18:10
Священник УПЦ объяснил, почему нельзя снимать нательный крестик
Источник: Центр информации УПЦ
Нательный крест не является просто украшением: он напоминает, что человек живет для Христа

Нательный крест - символ принадлежности Православию и верности Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал благочинный второго Дарницкого благочиния Украинской Православной Церкви, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Нестор Коломиец.

По словам священника, несмотря на то, что нет четких церковных правил о ношении нательного креста, это древняя традиция для каждого православного христианина, свидетельствующая о любви к Богу.

 «Многие люди крещеные и даже некоторые верующие, не носят нательный крест, говорят, что натирает цепочка. Часто это отговорки. Ведь если человеку скажешь, что необходимо носить какой-то аппарат для обеспечения жизнедеятельности, он не будет роптать и говорить, что он мешает. Ношение нательного крестика может в первые какие-то дни или часы быть непривычным, но если мы понимаем, что это знак нашей любви к Богу, приверженности к Православной вере, то будем носить его с радостью и гордостью», - объяснил отец Нестор.

Священник подчеркнул, что нательный крест не является просто украшением: он напоминает, что человек живет для Христа.

«Крест - знак нашей верности Богу, отгоняет от нас нечистую силу. Бесы, видя знамение Креста, понимают, что человек помнит о Боге, живет с Богом», - сказал отец Нестор Коломиец.

Он сравнил значимость креста для православных с традицией ношения обручальных колец супругами, как символа единства и верности, и призвал всегда носить нательный крест.

«Крест должен быть символом нашей веры и любви к Богу. Он напоминает нам о том, что мы - христиане и призваны распять свои страсти со Христом, умереть для греха и жить для Бога», - подытожил священник.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 февраля
7 февраля
6 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.