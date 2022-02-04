Укранские биатлонисты жалуются на сильный холод в Китае

Самым трудным в подготовке на Олимпиаде остается погода. Об этом в интервью Суспильне спорт, рассказал капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный.

По его словам, он не помнит, чтобы ранее приходилось соревноваться при таком холоде.

"Честно говоря, приспособиться к этим условиям очень тяжело. Холод такой – честно, не помню, чтобы при таких условиях приходилось соревноваться. Останавливаешься на несколько минут – и все дубеет. Но будем стараться и в таких условиях делать все возможное.

Одеваемся потеплее. Максимально пытались приспособиться к таким погодным условиям, но все равно мерзнем и холодно. Очень трудно. Сегодня самый холодный день и максимально сильный ветер.

Пришлось постараться, чтобы не обморозить кожу и закрыть места, которые были на виду", - рассказал Пидручный.

Напомним, первая биатлонная гонка на Олимпиаде состоится уже в субботу, 5 февраля. На этот день запланирована смешанная эстафета.