Священник УПЦ рассказал, зачем на панихиду приносят еду

«В память об умерших есть давняя традиция благотворительности. Эта традиция благотворения подразумевает, что некоторую сумму денег, некоторые вещи или продукты питания принято раздавать нищим и неимущим в память об умершем человеке», - пояснил отец Сергий.
Священник отметил, что такие благотворительные раздачи свойственны всей истории Православной Церкви. «Видим это даже в истории периода киевских князей, которые устраивали поминальные раздачи в память об умерших или погибших солдатах, или кого-то из своих родственников. Это ни что иное как благотворительность», - добавил он.
«Со временем, эта благотворительность получила отличие в том, что некоторые продукты питания приносят в храм, оставляя их на панихидном столе, рассчитывая на то, что часть из этих продуктов может пойти на содержание семей духовенства», - сказал настоятель Воскресенского храма.
Также священник напомнил о людях, которые стоят у храма с просьбой о помощи.
«Это действительно очень заметно в храмах, которые находятся в черте города. И даже когда не всегда это видим, нужно понимать, что очень большая часть привезённых продуктов на панихиду идёт именно на поддержку малоимущих, которые приходят в храм за помощью. Поэтому, благотворим через храм неимущим в память об наших умерших», - подытожил протоиерей Сергий Ющик.
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