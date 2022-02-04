Кличко скромно ответил на вопрос, будет ли выдвигаться в президенты Украины

"Этот вопрос можно будет задать через год и четко получить ответ", - сказал он на брифинге по результатам XXV съезда партии в пятницу, отвечая на вопрос, намерен ли он либо его брат Владимир принимать участие в президентских выборах.

Кличко считает, что на данный момент рано обсуждать кандидатуры, так как до президентских выборов еще далеко, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Виталий Кличко заявил, что политическая сила "УДАР" в следующих парламентских выборах будет участвовать самостоятельно.

В свою очередь руководитель исполкома партии Артур Палатный дал понять, что "УДАР" намерен выдвигать свою кандидатуру и для участия в следующих выборах президента Украины.

Выборы президента Украины проходят в последнее воскресенье марта пятого года текущего президентского срока.

Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.