Кличко скромно ответил на вопрос, будет ли выдвигаться в президенты Украины

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Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности05.01.2022 / 15:55Последние новости рубрики
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Китай потратил на Олимпиаду в десять раз больше денег, чем признает официально
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Украинцам разрешат тратить "вовину тысячу" на коммуналку
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Назарбаев уходит с поста председателя Совета безопасности Казахстана
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У побережья Крита произошло сильное землетрясение
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Цена на газ в Европе побила все рекорды прошлого года - уже выше двух тысяч долларов
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В конце прошлого года украинская экономика внезапно "разогналась"
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В Украине в этом году ожидают очередной рекордный урожай
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В прошлом году в Украину прислали рекордное количество денег
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С начала отопительного сезона запасы газа в украинских ПХГ сократились на 40%
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На суд с Коломойским Нефтегаз потратил 6 млн евро
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Исследователям удалось заснять очень редкий вид осьминога-одеяло17.01.2022 / 12:36Последние новости рубрики