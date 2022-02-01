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В прошлом году в Украину прислали рекордное количество денег

01.02.2022 / 16:36
В 2021 году объем денежных переводов в Украину увеличился на 25,4% до 15,026 млрд долларов по сравнению с 2020 годом (11,980 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

В частности, за 2021 год через корсчета банков в Украину было переведено 936 млн долларов, через неформальные каналы – 6 890 млн долларов, через международные платежные системы – 3 157 млн долларов.

При этом в декабре объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил 1 343 млн долларов, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (1 193 млн долларов).

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