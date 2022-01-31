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С начала отопительного сезона запасы газа в украинских ПХГ сократились на 40%

31.01.2022 / 17:31
З початку опалювального сезону 2 жовтня 2021 року по 30 січня 2022 року запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) знизились на 40% (на 7,48 млрд кубометрів) – до 11,2 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора сховищ АТ "Укртрансгаз", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Запаси газу в жовтні 2021 року у ПСГ знизилися на 687,2 млн куб. м (середньодобовий відбір – 22,2 млн куб. м), у листопаді – на 1,98 млрд куб. м (66,1 млн куб. м на добу), у грудні – на 2,51 млрд куб. м (81 млн куб. м на добу), 1-30 січня 2022 року – на 2,3 млрд млн куб. м (76,7 млн куб. м на добу).

Відбір газу 1-30 січня на 8,6% нижчий, ніж за аналогічний період 2021 року (2,5 млрд куб. м). Максимальний добовий відбір з початку січня поточного року становив 91,9 млн куб. м (13 січня), мінімальний – 51,8 млн куб. м (6 січня).

Як повідомлялося, Україна призупинила закачування природного газу до своїх підземних сховищ з 3 жовтня.

На припинення закачування газу вплинула зупинка російським "Газпромом" транзиту природного газу через Україну у напрямку Угорщини з 1 жовтня 2021 року, оскільки імпорт газу з Угорщини в Україну відбувався шляхом віртуального реверсу.

Загалом із закінчення сезону відбору газу зі сховищ 29 квітня по 3 жовтня 2021 року запаси у ПСГ України збільшилися на 23,4% (на 3,59 млрд кубометрів) – до 18,88 млрд кубометрів (фактично – 18,7 млрд кубометрів, оскільки 0,18 млрд кубометрів – це газ, що продовжує залишатися на балансі "Укртрансгазу" в Вергунському ПСГ, що знаходиться на окупованій території).

Нагадаємо, протягом минулого опалювального сезону Україна використала свої ПСГ у режимі відбору понад пів року – з 20 жовтня 2020 року до 29 квітня 2021 року. За цей час запаси в них знизились з 28,44 млрд ​​кубометрів до 15,29 млрд кубометрів.

У систему 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною проєктною ємністю 31 млрд кубометрів.

газ, отопительный сезон, ПХГ
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