На суд с Коломойским Нефтегаз потратил 6 млн евро

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Договор между компаниями был подписан 19 января 2022 года.

Срок предоставления услуг - 3 августа 2024 года.

KWM Europe в 2015 году защищала интересы Украины (Министерства юстиции) в судебном споре по иску компании JKX Oil&Gas (Великобритания) и аффилированных с ней компаний против Украины (ориентировочная сумма компенсации - 500 млн долларов).

Также компания представляла в Лондонском арбитраже интересы "Нефтегаза" в судебном разбирательстве с миноритариями "Укрнефти" в 2018 году и 2019 году.

Как сообщали Українськi Новини, 21 января 2019 года "Нефтегаз" также договаривался с британской KWM Europe о защите интересов в Лондонском арбитраже по иску миноритариев "Укрнефти" за 4 млн евро.

В ноябре "Нефтегаз" отрицал подписание мирового соглашения с бизнесменом Игорем Коломойским и "Укрнефтью" в споре за 9,067 млрд куб. м природного газа.

В начале февраля 2021 года Министерство юстиции заявило, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) отклонил иск миноритарных акционеров крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" к Украине на сумму более 6 млрд долларов на основании отсутствия у него юрисдикции рассматривать это дело.

Иск миноритарных акционеров, поданный в Лондонский международный арбитражный суд, касается нарушения "Нефтегазом" акционерного соглашения от 25 января 2010 года.

22 июля 2015 года на собрании акционеров "Укрнефти" член наблюдательного совета компании от миноритарных акционеров Игорь Коломойский заявил, что миноритарии "Укрнефти" подали иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) против Украины по поводу спорного газа который, по мнению миноритариев, был несанкционированно отобран "Нефтегазом".

Кроме этого, по его словам, иск был подан в Лондонский международный арбитраж.

"Нефтегаз Украины" признает свои обязательства перед "Укрнефтью" за использованные для нужд населения в период с 2006 по 2011 год 10,1 млрд куб. м природного газа.

При этом спорной остается цена этого газа: НАК оценивает стоимость этого газа в 3,753 млрд гривен (по действующей на тот момент цене, установленной НКРЭКУ), а миноритарные акционеры настаивают на текущей стоимости газа.

В 2020 году группа Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" получила чистый убыток в размере 19,002 млрд гривен.

При этом в июле-сентябре 2021 года группа Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" сократила убыток в 2 раза или на 2,8 млрд гривен до 2,67 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

НАК "Нефтегаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, которое занимается разведкой и разработкой месторождений, бурением, хранением нефти и газа, транспортировкой нефти, а также снабжением газом потребителей.

50%+1 акция "Укрнефти" принадлежит государству в лице Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited.

9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.

Конечными бенефициарами Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited являются Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Игорь Палица.

Олигарх Коломойский контролирует около 40% "Укрнефти".